FIGC, Gravina: "Il calcio va oltre regola del bilancio, ha un impatto sociale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Ritengo che il concetto di crescita debba essere accompagnato da un fenomeno naturale del nostro mondo: vanno messi sotto controllo i costi altrimenti non si va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina , durante il convegno "(L'in)sostenibile leggerezza del calcio" organizzato alla Sapienza di Roma commentando la sostenibilità nel settore del pallone. "La nostra dimensione economica è una dimensione che molti leggono attraverso una serie di parametri che sono legittimi nel campo dell'economia: come bilanci, ricavi, costi o perdite - ha aggiunto - Ma il calcio va oltre la regola del bilancio. Ha un impatto sociale". Per questo quando Gravina parla di sostenibilità la definisce "integrale" e "la federazione lavora da tempo su questo".

Il presidente della Federcalcio ha poi precisato come il calcio impatti sul Pil del paese per 0.58%. "E tutto ciò genera interessi, ma quando cresce la dimensione economica, bisogna far crescere anche quella sociale" ha sottolineato Gravina. "Ad esempio stiamo consegnando in Ucraina 24mila capi d'abbigliamento della nazionale per un valore di 400mila euro - ha concluso il numero uno della Figc - Per questo il calcio deve essere il luogo del confronto e del rispetto, tenendo fuori tutto ciò che è lontano da questo". (ANSA).