FIGC, Gravina: "Sospeso solo il controllo federale e non i pagamenti dei contributi"

(ANSA) - MONZA, 12 SET - "Non abbiamo mai sospeso i pagamenti dei contributi ma solo sospeso il controllo federale. I contributi su pagano, non abbiamo l'autorità per revocarli". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, smentisce le notizie riportate su alcuni organi di stampa sulla revoca del pagamento di contribuiti quali l'Irpef da parte della federazione. "E' stata una decisione interna - spiega Gravina, a margine della conferenza stampa con gli olimpionici di Tokyo organizzata dall'Aci prima del Gran Premio di Monza -, abbiamo sospeso il controllo perché per i club è in corso un processo di rateizzazione". (ANSA).