FIGC, il consigliere Lo Monaco: "Salary cap? Calciatori non possono pensare che non ci sia crisi..."

Pietro Lo Monaco, consigliere della FIGC, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Intitolare la classifica cannonieri a Paolo Rossi è un’iniziativa per il campione della semplicità che ci ha lasciato. Se ne va un pezzo di storia del nostro calcio. Paolo, Paolino come lo chiamavo, era un uomo riservato. In Figc sarà onorato, è giusto che il suo ricordo sia sempre vivo nella memoria di ognuno di noi. Il salary cap? I momenti di crisi investono l’economia del mondo intero ed i calciatori non possono pensare di essere refrattari alle conseguenze. Va pensato un sistema più sostenibile sotto quest’aspetto".