Figc, l'ex dg Valentini avverte: "Il Bari non può essere succursale del Napoli"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex d.g. FIGC, soffermandosi sul momento del Napoli ed i collegamenti con il Bari, altri proprierà della famiglia De Laurentiis: "Il Bari non può essere una succursale del Napoli. Comprare la società a costo zero è stata una grandissima mossa da parte di De Laurentiis. Il Bari deve avere un suo staff, dei suoi dirigenti, un suo organigramma, tutto autonomo rispetto alle figure della società del Napoli, senza creare malintesi ed equivoci. In questo momento il Bari, a Bari, è rappresentato da un team manager, Scala, che fa capo a Giuntoli: quest'ultimo è il punto di riferimento del Bari. Il modellino italiano per le squadre B si è rivelato un fallimento totale, non serve a nulla, nemmeno a far crescere i ragazzi delle giovanili. In Italia si confondono le persone serie con quelle tristi: Zoff e Riva sono due persone riservate ma vi assicuro che in un confronto sono due persone adorabili e divertenti".