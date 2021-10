FIGC, l'ex dg Valentini contro Mourinho: “La smetta di fare lo showman, svilisce i giocatori"

Antonello Valentini, tra le varie cariche ricoperte ex direttore generale della FIGC, intervenuto ieri a Maracanà Show su TMW Radio, ha commentato l'uscita di José Mourinho nei confronti delle seconde linee della Roma dopo il 6-1 subito in Norvegia col Bodo/Glimt: "Secondo me la Roma nel prendere Mourinho ha fatto una grandissima operazione di marketing, rispetto a un ambiente demoralizzato. Mourinho ha avuto la possibilità di venire a Roma dopo due esoneri in Premier: l'affare l'hanno fatto in due. A livello di scelte tecniche, l'allenatore ha il dovere e il diritto di fare quello che crede. Ora è il momento di passare dal marketing ai contenuti: la Roma ha vinto con Fiorentina, Salernitana, Sassuolo, Udinese ed Empoli. Io non credo che sia giusto per un allenatore, e nemmeno opportuno nei confronti della società, fare dichiarazioni così sui giocatori.

Li mortifichi, li svilisci e li deprezzi, se hai voglia che la società compri nuovi giocatori. È un'operazione che non mi è piaciuta e lo show rientra nel personaggio Mourinho. Ci sono degli eccessi che non vanno bene, deve pensare anzitutto ai punti che la squadra deve prendere. Col Napoli poteva vincere o perdere, ma la squadra ha reagito. La squadra c'è, ma lui deve smettere i panni dello showman e mettere quelli dell'allenatore, perché lo sa fare".