FIGC, l'ex dg Valentini: "Serie A? Riprendere non è questione di morte!"

Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio non è irrinunciabile, non deve ripartire a tutti i costi. Esiste però il diritto e il dovere di provare ad avere un'eventuale ripresa, ma solo in condizioni di sicurezza. In Germania vogliono vedere cosa succede. Domani ci sarà l'incontro tra Governo e Federazione per il protocollo, se ci saranno garanzie allora si potrà ripartire col campionato. In Italia, in base all'andamento dei contagi, vedremo se riprendere, non è questione di morte giocare a pallone"