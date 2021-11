FIGC, l'ex dg Valentini sicuro: ”Italia tra le 4-5 candidate alla vittoria dei mondiali”

Antonello Valentini, tra le varie cariche ricoperte ex direttore generale della FIGC, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Italia? Mancini sta perdendo pezzi importanti perchè alle assenze di Verratti, Zaniolo e Pellegrini si sono aggiunte quelle di Immobile e di Chiellini. Questo non ci deve allarmare, ci deve tenere sulla corda, ma non siamo disperati. Ci vorrà il sostegno dell'Olimpico e credo che non mancherà assolutamente. In Italia 90' ricordo che il pubblico di Roma fu un'arma in più e mai come stavolta sarà necessario perchè la gara contro la Svizzera è insidiosa. In nazionale non esistono titolari e riserve, sono fiducioso per venerdì e forza Italia! Siamo tra le quattro o cinque squadre che potranno vincere i Mondiali che si giocheranno tra un anno".