Figc, l'ex direttore Valentini: "Si sono persi di vista gli interessi generali, c'è stato un errore fondamentale"

Antonello Valentini, ex direttore della Figc, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare il momento del calcio italiano: "Mi sono fatto un'idea molto amara. Mi pare che il vero latitante sia il buonsenso, si rincorrono troppi espedientisti, si perde di vista l'interessi generali per quelli di bottega. E' saltato l'equilibrio mai facile da contenere, tra anima sportiva ed anima commerciale. L'errore fondamentale è stato quello di non confermare le partite a porte chiuse, la modifica di quella decisione ha innescato un meccanismo a caduta che pagheremo nelle prossime ore. Attacco volgare ed inqualificabile per il presidente della Lega, la federazione ha aperto un'inchiesta. Sono tono inaccettabili ai quali il calcio italiano non è mai stato abituato".