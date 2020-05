FIGC, l'ex presidente Carraro: "E' dovere della Federazione fare l'impossibile per ripartire"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non stopperei definitivamente il campionato. La gente in questo momento non sta ancora pensando al calcio, è vero, dal momento che non conosciamo ancora l'andamento del virus e ci sono altri problemi. Io credo che lo scopo istituzionale della FIGC è quello di giocare, è suo dovere fare l'impossibile per giocare. Purtroppo non è che ad agosto finisce tutto e si può ricominciare a giocare con gli spalti pieni, allora io penso che le energie psicologiche che si stanno dedicando alla ripresa immediata si potrebbe sprecare per la prossima stagione".