FIGC, l'ex presidente Carraro: "Verdetto giusto, ma il Napoli ha tanta materia per fare ricorso"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC e del CONI, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I conti sono drammatici, nel calcio come in altri settori del Paese. Il calcio è sempre stato pieno di debiti, sono parecchi anni che si accumulano deficit da parte di alcune società, sistemati poi con delle plusvalenze irrealistiche".

JUVE-NAPOLI - "Questa partita è accaduta in un periodo particolare. C'è stata la vicenda di Genoa-Napoli che ha lasciato un segno, ed è stato anche l'inizio per la città di Napoli di una situazione complessa. In Primavera la Campania si era salvata, oggi invece è nell'occhio del ciclone perché il coronavirus lì sta facendo più danni. Io sono d'accordo col comunicato del Giudice Sportivo. La sentenza è un primo tempo, ma c'è materia per fare ricorso. Il Giudice Sportivo non può fare contraddittorio prima di arrivare la sentenza. Invece ora verranno ascoltati Napoli, Juventus e si guarderanno le carte. Spero che i tifosi riescano a mantenere serenità".