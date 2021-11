Figo sulla Superlega: "E' morta, cercano di tirar fuori il defunto dalla cassa"

Luis Figo, ex calciatore di Real Madrid ed Inter, si è schierato contro il progetto della Superlega. Queste le dichiarazioni dell'attuale consigliere e ambasciatore UEFA a El Golazo de Gol: "La Superlega è morta. E credo che stiano cercando di tirar fuori il defunto dalla cassa. Ciò che non comprendo è perché i club che hanno approvato il nuovo format della Champions, abbiano agito alle spalle di tutti per fare una nuova competizione".