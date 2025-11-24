Filardi incorona Conte: "È un fenomeno! Il migliore in Italia e tra i primi in Europa"

Massimo Filardi, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Parto dal presupposto che Conte è un fenomeno, l’allenatore numero uno in Italia e tra i primi in Europa. Sostengo questo per vari motivi, ma lo ha dimostrato anche a Napoli in diversi momenti. Lo scorso anno, ad esempio, a gennaio ha perso il calciatore più forte della serie A, Kvaratskhelia, e poco dopo anche il suo sostituto, Neres. Ha dovuto trovare un’alternativa e ha inserito Raspadori, non schierandolo a sinistra ma in una posizione a metà, con Mc Tominay a sostenere l’attaccante.

Stavolta, avendo pochi centrocampisti, ha deciso per il 3-4-2-1, dove, al di là della difesa a tre, determinanti sono i due trequartisti, Neres e Lang, che non possiamo definire ‘ali’ per la posizione assunta sabato. Non solo hanno svariato e non dato punti di riferimento, ma con la loro posizione hanno garantito densità in attacco e dettato il passaggio per i centrocampisti”.