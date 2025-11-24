Martorelli: "Il Napoli è costruito per vincere lo Scudetto e per fare bene in Champions"

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato dei temi principali della Serie A su TuttoMercatoWeb.Com. Di seguito le sue dichiarazioni.

Oggi chi è la favorita per lo Scudetto?

"Non c'è una favorita. Ma tre-quattro squadre che possono lottare per lo Scudetto. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".

Lo sfogo di Conte post Bologna ha funzionato?

"Il Napoli è stato costruito per poter vincere il campionato e poter far bene anche in Champions. Gli infortuni lo stanno penalizzando, ma può giocarsela fino all'ultimo per vincere lo Scudetto. Conte è un allenatore che deve trovare gli stimoli per andare avanti. In quel momento ha visto un calo di concentrazione e ha trovato le corde giuste per risollevare la squadra".

Ora c'è la Champions...

"L'Inter è stata brava a non fare passi falsi e s'è assicurata i playoff. L'Atletico Madrid è una squadra molto forte, competitiva. Per quanto riguarda il Napoli, il suo valore assoluto dovrebbe portarlo a vincere contro il Qarabag".

E la Fiorentina di Vanoli?

"Vanoli ha lavorato quindici giorni e grazie alla sosta ha dato delle idee alla squadra. Ho visto nei viola una forza fisica migliore e un temperamento importante, bisogna dare tempo a questa Fiorentina di lavorare. E credo che con il tempo avrà modo di rimettersi nelle giuste posizioni di classifica".