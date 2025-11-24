Dazn, Zille: "Neres e Lang chirurgici: non hanno buttato la chance da titolari"

Federica Zille, giornalista DAZN, su Fantacalcio.it ha dato le sue pagelle per Napoli-Atalanta: “Vittoria netta del Napoli contro un’Atalanta che ha buttato via il primo tempo. Chi non ha buttato via invece la chance di partire titolare sono sia Neres che Lang, chirurgici: Neres due tiri due gol, 7,5, Lang un tiro un gol, 7. Male, a tratti malissimo invece Ahanor, perché sul suo lato Neres ha fatto veramente quello che ha voluto, quindi è uscito dopo 45 minuti con un 4,5.

Sostituito anche lui all’intervallo Pasalic, 5: qui fa mea culpa Palladino perché forse con una punta di ruolo l’Atalanta sarebbe stata più intraprendente dall’inizio. È entrato benissimo infatti Scamacca, 7 pieno al di là del gol: se voleva ben figurare con il suo nuovo allenatore ci è riuscito. Pacchetto difensivo del Napoli molto bene: Beukema e Buongiorno prendono entrambi 6,5, l’avremmo dato anche a Rrahmani se non si fosse addormentato sul gol di Scamacca standolo a guardare”.