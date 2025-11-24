Marcolin: "Nel 3-4-3 sono venuti fuori tre vantaggi per il Napoli: ecco quali..."

vedi letture

L'ex calciatore azzurro e oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervenuto a Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha parlato del nuovo assetto tattico mostrato dal Napoli contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se andiamo ad analizzare nel modulo che è stato fatto l’altra sera, ci sono dei vantaggi che sono venuti fuori. Innanzitutto, i due esterni che vanno dritti verso la porta, e non ce li avevi più quelli.

La seconda cosa è che McTominay giocava a due anche nel Manchester United e lo sa fare e lo ha dimostrato; McTominay ad oggi ha dimostrato di saper fare almeno tre-quattro ruoli all’interno del Napoli e li fa tutti bene, è ovvio che in questo è un po’ più lontano dalla porta. Una cosa importante è Di Lorenzo che l’hai rivisto nell’area di rigore: quando giocano i tre dietro e Di Lorenzo alto a destra, gli togli dei compiti difensivi perché a lui piace spingere; lo hai rivisto come all’epoca di Spalletti quando era dentro l’area a colpire e a fare giocate”.