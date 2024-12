Filardi pazzo di McTominay: “Che acquisto! Altro che Brescianini…”

Massimo Filardi, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Massimo Filardi, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “A me piace sempre il Napoli, perché anche quando si fa bene la fase difensiva per me è espressione di calcio spettacolo. Il Napoli è in crescita evidente. Del resto Conte inizialmente si è concentrato sulla fase difensiva… una volta che l’ha messa a posto si è potuto dedicare alla fase di impostazione. Lukaku a me è sempre piaciuto, ora però è più dentro agli schemi offensivi. La grande bellezza di questa squadra è la clamorosa impermeabilità: togliendo la gara di Verona i numeri difensivi sono impressionanti.

Come si fa a non fare i complimenti a Conte, allo staff e alla squadra intera? Un Olivera così non lo abbiamo mai visto sinora. Sicuramente il tecnico ha in mente di permettere al Napoli di chiudere la gara, senza vincere di misura ogni volta. La verità è che questa squadra quando decide di non subire gol non li incassa. E in questo modo si ottengono grandi traguardi.

McTominay è il classico tuttocampista, che sa fare tutto e corre tantissimo. Per me può migliorare ulteriormente, anche negli inserimenti. Secondo me andrà in doppia cifra come gol realizzati, del resto ha anche il colpo di testa tra le sue armi. E’ stato un grande acquisto, altro che Brescianini…”.