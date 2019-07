Filippo Galli: "James? Ancelotti potrebbe essere determinante per il suo arrivo"

Ogni strategia vincente ha un jolly, quello del Napoli è sicuramente Carlo Ancelotti, tecnico d'esperienza e dalla visione innovativa, richiamo per profili importanti. A questo proposito Filippo Galli, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "La stagione alle porte sarà complicata per il Napoli, per questo si potranno vedere soluzioni di gioco differenti in grado di potersi adattare alle diverse sfide e ai diversi campi. Gli investimenti sul mercato sono la chiara espressione del progetto e dell'obiettivo della società partenopea, che sta lavorando su una rosa competitiva anche su campi europei. Con la coppia Manolas-Koulibaly il Napoli ha creato una difesa solidissima che ne farà vedere delle belle.

James Rodriguez? Ancelotti sulla panchina del Napoli potrebbe essere la ragione per cui il giocatore approderà con piacere ai piedi del Vesuvio. In questo, e su tutte le operazioni di mercato è evidente l'impronta del tecnico emiliano, capace di intrecciare l'identità di un uomo che ha vinto il possibile e la visione giovanile del suo staff, un'apertura che non può che giovare al progetto e agli stessi giocatori".