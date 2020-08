Finale Champions ad Orsato, Del Genio: "Grande arbitro, perciò ci scandalizzammo in Inter-Juve"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla designazione di Orsato che arbitrerà la finale di Champions: "Orsato merita la finale di Champions, è un grande arbitro, perciò ci siamo scandalizzati per quell'errore in Inter-Juve. Di solito si dice quell'arbitro è scarso, non è in forma, ma lui non è scarso eds era in forma. Lui dirigerà bene la finale, ma perché non fece lo stesso in Inter-Juve?"