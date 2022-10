Fiore: "Un grosso rammarico della mia carriera è aver avuto Spalletti solo qualche mese"

Stefano Fiore, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Stefano Fiore, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Uno dei rammarici più grossi che ho è aver avuto Spalletti solo per qualche mese. Io giocavo nella sua Udinese, facevo il trequartista. Il centrocampo del Napoli è il più forte del nostro panorama calcistico insieme alla Lazio, costruito con saggezza e acume tattico. Poi Luciano ci mette sempre qualcosa di suo, trasformando e migliorando i calciatori a sua disposizione. Zielinski è il più talentuoso, Anguissa ha avuto una crescita incredibile, Lobotka sembrava non potesse essere un calciatore di questo livello invece funziona".