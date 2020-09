Fiorentina, Amrabat: "Mi volevano 5 club, ho scelto col cuore e non quello più forte"

All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, vero e proprio colpo di mercato della Fiorentina di questa estate. Su di lui c'era anche il Napoli ma, come confermato dallo stesso calciatore, i dubbi sulla scelta non ci sono mai stati. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, è un grande onore. Dalla prima volta ho subito avuto un'ottima impressione, ascolto molto i miei sentimenti e scelgo con il cuore. Sin da subito ho avuto buonissime sensazione del progetto, mi hanno spiegato a cosa ambisse questo progetto, ho parlato con 5 club italiani, ma la Fiorentina mi dava sensazioni speciali. Tra questi 5 non è il club più grande, ma mi piace molto le ambizioni che ha e per questo l'ho scelta".