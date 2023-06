Fiorentina, Barone su Italiano: "La qualità migliore? Il lavoro e come lo trasmette al gruppo"

"Stasera dovremo essere attenti nelle transizioni, giocando con intelligenza ma anche essere aggressivi".

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Conference League contro il West Ham: "Non voglio né guardare né avvicinarmi alla coppa, spero di poterla abbracciare a fine partita".

Quanto siete orgogliosi di questa finale?

"L'orgoglio è immenso, parte da Rocco fino ai dirigenti e tutto lo staff, il mister, i ragazzi. Oggi è evidente il lavoro fatto in questo anno, siamo qui a giocarci la finale per la città e per il popolo viola. Non scordiamo anche la finale Primavera col Lecce, sono grandi traguardi".

Quale la qualità migliore di Italiano?

"Il lavoro, come lo trasmette al gruppo, la coesione e il modo in cui la squadra pressa e attacca per riconquistare la palla nella metà campo avversaria. Stasera dovremo essere attenti nelle transizioni, giocando con intelligenza ma anche essere aggressivi. Mi aspetto una sfida molto combattuta".

Sarà la notte di Jovic?

"E' un giocatore di altissimo livello, sono convinto che stasera potrà fare la differenza".