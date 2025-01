Fiorentina, Folorunsho si presenta: "Ci è voluto un po' per il mio arrivo, ma ora sono felice"

Michael Folorunsho, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della sua nuova squadra, alla quale si è unito in via ufficiale da ieri: "Ho avuto subito delle impressioni positive. C'è voluto un po' per il mio arrivo ma adesso sono qui e sono molto felice. Ringrazio la Società e il Mister per la fiducia che mi hanno dato fin da subito e spero di ripagarla".

Com'è stato accolto dai compagni?

"Molto bene, sapevo che era un gruppo serio e di ragazzi per bene. Mi hanno fatto sentire uno di loro. Con Palladino abbiamo parlato e mi ha dato subito belle impressioni: gli piace lavorare e raggiungere risultati attraverso il lavoro"

Cosa si aspetta da questa nuova avventura?

"Per me è una grande prova: voglio farmi trovare pronto e lasciare un bel ricordo a tutti. Spero che possa esserci un futuro insieme"

Subito la trasferta di Monza?

"Sarà una partita difficile nonostante il Monza sia ultimo in classifica. Loro stanno bene, sono pericolosi e dobbiamo avere un approccio attento. Se facciamo le cose che sappiamo possiamo portare il risultato a casa".