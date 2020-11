Fiorentina, Iachini su Callejon: "Positività fulmine a ciel sereno, stava tornando al top"

José Maria Callejon è risultato positivo al coronavirus. Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato così in conferenza stampa: "Sono dispiaciuto per Josè perché già da qualche settimana stavamo lavorando per portarlo alla miglior condizione possibile: in settimana avevamo lavorato su alcune soluzioni con lui protagonista e la positività è un fulmine a ciel sereno: peccato perché stava cercando di raggiungere i suoi ritmi migliori.