Fiorentina, il ds Pradé su Osimhen: "E' un animale, su ogni pallone è pericoloso. L'ha dimostrato sul gol"

“Dedico la vittoria al presidente e ai tifosi, perché se lo meritano".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato la vittoria al Maradona contro il Napoli ai microfoni dei canali ufficiali viola: “Dedico la vittoria al presidente e ai tifosi, perché se lo meritano. Tutte le delusioni che abbiamo vissuto in precedenza stanno diventando delle gioie. Poi la dedica va al mister e ai giocatori, hanno preparato la partita in maniera perfetta. Abbiamo snaturato il Napoli, facendolo giocare in maniera completamente diversa da come è abituato a giocare. Li abbiamo sempre aggrediti alti. Eccezionali Igor e Milenkoviccon Osimhen che è un animale ogni pallone è pericoloso, l'ha dimostrato facendoci gol all'unico pallone buono. Noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla. La squadra è divertente, ha identità, noi dobbiamo partire da questo. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, pensare che non abbiamo fatto nulla. Domenica (sabato, ndr) c’è un’altra sfida molto difficile. Ce la godiamo oggi e da domani lavoriamo”.

Ottimo trend nelle ultime gare: “Sono bei numeri. Poi c’è anche la sconfitta con Sassuolo arrivata negli ultimi minuti che ancora brucia. E’ tutta questione di mentalità, l’allenatore sta lavorando molto su questo, gli va dato merito. Sa quello che serve ai ragazzi. Sono felicissimo per Ikoné e Cabral, per l’entrata in campo di Kokorin con quella determinazione in un momento difficilissimo, visto che avevamo appena preso il secondo gol. Anche come è entrato in campo Maleh, anche Callejon, tutte note positive. Grande gara anche di Amrabat, chiamato a sostituire un giocatore importante come Torreira, ha fatto una gara di grandissima sostanza”.

Sui prossimi impegni: “Il cammino è ancora lungo. Abbiamo iniziato un campionato contro l’Empoli, che comprendeva 9 partite più quella di Coppa. Ci giochiamo tutto adesso: tutto quello di buono fatto lo dobbiamo dimostrare in queste sfide”.