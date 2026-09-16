Del Genio su Lucca: “Non ha giocato male, sta crescendo. Fino a gennaio dovrà giocare spesso”
Del Genio promuove i progressi di Lucca: “Nelle ultime due partite almeno ha difeso bene il pallone”.
Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il momento di Lorenzo Lucca evidenziando alcuni segnali di crescita mostrati dall'attaccante nelle ultime apparizioni a partire da quella contro il Bologna: “Non ha giocato male, ha fatto un paio di scelte sbagliate, però non ha giocato male. Con l’Arsenal non è entrato male. Nelle ultime due partite almeno ha difeso bene il pallone”.
“Fino a gennaio dovrà giocare spesso”
Il futuro immediato dell'attaccante resta quindi legato al Napoli. Del Genio ha evidenziato come Allegri avrà bisogno anche di lui nei prossimi mesi: “Fino a gennaio lui ci sta e quindi dovrà giocare spesso”.
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