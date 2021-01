Fiorentina, Pradé chiede scusa ai tifosi viola: "Umiliante unico termine che mi viene in mente"

Dopo il pesantissimo ko contro il Napoli, Daniele Pradè, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali viola: "Chiedo scusa a tutti. Tifosi e presidente che non meritano questo. Umiliante è l'unico termine che mi viene in mente. Non me lo aspettavo dopo le ulttime prestazioni. Da responsabile dell'area tecnica sono il primo ad essere messo in discussione. Ma ci sono 20 partite da giocare e dobbiamo farlo lasciando la vita sul campo. Tutti noi. Calciatori e società. Abbiamo il dovere di fare ogni sforzo possibile per rimediare alla figuraccia di oggi. E ripartire da subito con il giusto atteggiamneto".