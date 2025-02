Fiorentina tentata dai soldi per Comuzzo, da Firenze: "Forse è giusto, ma non bello..."

Curioso e interessante punto di vista espresso da Stefano Cappellini sulle colonne de la Repubblica (ed. Firenze) a proposito del possibile affare tra Pietro Comuzzo e il Napoli. Il giornalista si concentra su un calcio, quello moderno, che non permette più di raccontare le storie più belle, sempre interrotte dal mercato e dai soldi: "Sembra fatto apposta per uccidere nella culla tutte quelle storie che fanno battere il cuore ai tifosi - scrive Cappellini -. Mercato aperto tutto l’anno, giocatori tutti cedibili, un via vai che non conosce soste né limiti. Esplode un giovane dalla Primavera, gioca dieci o venti partite e sta già da un’altra parte. Forse è giusto, se l’offerta è altissima, ma non è bello.

Se Baggio fosse arrivato oggi dal Vicenza alla Fiorentina, quanto sarebbe durato? Un anno, forse. E quanto Batistuta, dieci anni a Firenze da centravanti più forte del mondo? Sei mesi, a occhio. Quante storie non avremmo mai vissuto? I gol di Bati a Wembley e al Nou Camp, Baggio che scarta tutto il Napoli e segna, e centinaia di altri momenti. Non dico certo che Comuzzo o Kayode siano paragonabili a Bati e Baggio. Ma le storie che non fanno in tempo a essere raccontate non sai comunque come sarebbero andate a finire".