Firicano: "La classifica del Napoli non rispecchia le qualità della squadra”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina, Aldo Firicano, è stato ospite su Tmw Radio, durante 'Maracanà Show': "Penso che gli allenatori ancora non hanno grande esperienza, parlo soprattutto di quelli che stazionano in alto in classifica. Il campionato italiano è difficile anche perché, parlando sempre di allenatori, anche quelli che lottano per la retrocessione sono buoni allenatori. Credo che dalla prossima gara torneranno i valori reali. La classifica del Napoli non rispecchia le qualità della squadra. Tra questi dico anche che secondo me Mourinho non è l'allenatore adatto alla Roma. La società doveva fare un percorso e per questo percorso non è l'ideale aver preso Mourinho".