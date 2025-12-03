Fischi per Lucca, Del Genio: “Cosa orribile! Anche se a volte sbaglia, applauditelo"

Lorenzo Lucca, autore della rete del vantaggio del Napoli nell’ottavo di finale contro il Cagliari, vinto poi ai calci di rigore dagli azzurri, è stato fischiato nel momento della sostituzione avvenuta subito dopo il pari dei sardi.

Nel corso di ‘Linea Calcio’ su Canale 8, il giornalista Paolo del Genio ha commentato così: “Fischiarlo mentre si sta giocando la partita è una cosa orribile che tutti quelli che l'hanno fischiato sono fuori strada completamente, non vanno con lo spirito giusto allo stadio. Non fischiatelo, applauditelo quando esce dal campo. Ha segnato pure e si è battuto, ha qualche volta ha sbagliato, però applauditelo. Poi tornate a casa, vi mettete su Facebook e scrivete che non vi è piaciuto nemmeno stasera o telefonate in trasmissione e dite che non vi è piaciuto. Però mentre si gioca la partita io non riesco a capire una cosa. Tifo per una squadra e fischio un giocatore di quella squadra mentre si sta giocando non la riesco proprio a comprendere, come modo di proporsi al calcio e al tifo”.