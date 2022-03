Flachi: "Campionato entusiasmante, ma Milan favorito dopo vittoria a Napoli"

Ospite di TMW Radio e in particolare di Maracanà è stato l'ex calciatore Francesco Flachi

TuttoNapoli.net

Ospite di TMW Radio e in particolare di Maracanà è stato l'ex calciatore Francesco Flachi.

Juve, slitta ancora l'incontro per il rinnovo di Dybala. Come finirà?

"A volte ci si deve gestire a livello fisico e mentale. E avere la voglia. Vedendo uno come lui con quelle qualità, così discontinuo, per me sta già pensando ad altro. Se non riesce a fare la differenza, è perché mentalmente non c'è più. Ed è meglio separarsi in questi casi".

Serie A, chi rischia di più lì davanti?

"E' un campionato entusiasmante. Tutto dipenderà da motivazioni e concentrazioni. Il Milan è quello avvantaggiato, sia fisicamente che mentalmente. L'Inter ha fatto una grande partita a Liverpool ed è la più accreditata, anche per rosa. Se avranno la continuità, per me vince l'Inter. Ma adesso sono alla pari tutti lì davanti. Il Milan però ha fatto un grande risultato a Napoli ed è avvantaggiato".