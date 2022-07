Flachi: “Koulibaly regge la difesa da solo, ce ne vorrà per sostituirlo”

Francesco Flachi, ex attaccante, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.



Estate da colpi importanti. A chi la palma del miglior acquisto finora?

"La Roma ha fatto due grandi acquisti. Matic ha personalità ed esperienza, Dybala poi lo ha puntato Mou. Gli manca solo quell'equilibrio lo scorso anno per far meglio. Può essere la mina vagante del prossimo campionato. Le sorprese potrebbero essere Roma e Fiorentina. La Juve ha fatto acquisti che portano esperienza e qualità. E poi ci metto il ritorno di Lukaku, che porta gol e carattere".

Tra De Ligt e Koulibaly di chi non si sarebbe privato?

"Koulibaly. Regge la difesa da solo, ce ne vorrà per sostituirlo. De Ligt aveva un grande futuro davanti ma non ha mai trovato la continuità giusta per confermare le premesse".