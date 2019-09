Flop abbonamenti, Alvino: "Passione napoletana mortificata dallo scippo scudetto del 2018"

Perché i numeri degli abbonamenti continuano ad essere insoddisfacenti? La spiegazione prova a darla Carlo Alvino, noto giornalista, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "I motivi sono molteplici. A pensare che sia una sola causa a far sì che ci siano non tantissimi abbonati si va fuori strada. Sono dell'opinione che c'è un po' di tutto. C'è chi ha piacere di arrivare allo stadio e trovare la possibilità del parcheggio o arrivare cinque minuti prima dell'inizio e trovare il proprio posto libero, ma sono utopie. C'è chi preferisce stare a casa perché ormai è così abituato. Ognuno avrà il suo buon motivo. Io credo che di base non c'è quel fuoco sacro di qualche anno fa, quella passione che ci contraddistingueva. Anche se questa passione e questo fuoco sacro è stato raffreddato e mortificato dal movimento calcistico italiano, due anni fa, quando non ha vinto il campionato chi lo meritava, ossia il Napoli. Quello fu uno scippo, per me resta una cosa indimenticabile".