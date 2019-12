Floro Flores: "Al Napoli bisogna cambiare, è giusto che alcuni calciatori vadano via!"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Floro Flores, attaccante della Casertana ed ex giocatore del Napoli: "Nella prima partita dell'epoca Sarri segnai al Napoli, ma mi prendo i meriti perchè dopo quella gara cambiò l'atteggiamento degli azzurri. Adesso è arrivato il momento di cambiare qualcosa nel Napoli: il ciclo è finito, alcuni calciatori sono stanchi ed è giusto che vadano via.

Il Napoli deve temere solo se stesso in questo momento, non certo il Sassuolo. Il Napoli può vincere anche contro Juve e Inter se fa il Napoli, ma in questo momento deve avere paura anche di giocare contro l'ultima in classifica. Nell'Italia c'è stata una rifondazione ed è proprio ciò, di cui ha bisogno il Napoli.

Squinzi è l'unico presidente che ricorderò con rispetto: è un uomo di parola e persone come lui non esistono più. Ricordo che la prima volta che ci vide, non sapeva neanche i nostri nomi: c'era un uomo di cui non ricordo il nome accanto a lui che gli suggeriva tutti i nostri nomi.

A fine anno potrei prendere una decisione importante per la mia carriera, sto valutando con la società e la mia famiglia alcune cose, magari questa è l'ultima stagione da calciatore".