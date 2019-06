Floro Flores: "Critiche a Insigne? Qualche volta se l'è cercata tra dichiarazioni e maglia gettata a terra..."

L'attaccante napoletano della Casertana, Antonio Floro Flores, è intervenuto a Sportitalia commentando le voci su Quagliarella accostato al Napoli: "Da tifoso vorrei vederlo tutta la vita ma se fossi in lui rimarrei a Genova dove tutti gli vogliono bene" le sue parole. Su Insigne: "Napoli è una città particolare che dal napoletano si aspetta sempre qualcosa in più. Io non lo fischierei mai ma anche lui qualche volta se l'è cercata con qualche dichiarazione o quando gettava la maglia a terra. Ma se il Napoli è arrivato secondo è anche grazie a lui".