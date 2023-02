Floro Flores: “Gaetano e Zerbin hanno sbagliato a restare, così hanno perso un anno”

L'ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

© foto di Federico De Luca

L'ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Osimhen e Kvaratskhelia sono fortissimi, ma a me impressiona Lobotka. Senza il nigeriano il Napoli ha comunque vinto in A e in Champions grazie ai gol di Raspadori e di Simeone, senza lo slovacco sarebbe dura. Sostituire Osi e Kvara è difficile ma non impossibile. Lobotka invece è fondamentale: in Europa vale come Kroos e Modric, se fossi nel Napoli non gli rinnoverei il contratto per 4 anni ma per 25! E’ un capitano e un allenatore in campo, sa sempre cosa fare in campo, non perde palla.

Per un allenatore avere un giocatore del genere è straordinario. La fortuna, ma anche la bravura, del Napoli attuale è avere uomini veri in panchina. Accettano di non giocare senza fare problemi, sanno che stanno raggiungendo un obiettivo importante e non protestano ma contribuiscono al lavoro collettivo. Sono ragazzi intelligenti che capiscono che in questo momento davanti c’è un undici che sta volando.

La cosa ancora più bella è che, in ogni caso, anche se manca qualcuno la squadra gira a mille lo stesso. Gran parte dei meriti di questa gestione vanno a Spalletti, perché evidentemente premia e considera tutti. Pensiamo a Simeone: decide la gara con la Roma e poi non gioca neanche mezz'ora con lo Spezia. Nessun problema, magari gioca con la Cremonese e segna pure. Vuol dire che è una grande persona che sa che di far parte di un gruppo straordinario che sta per tagliare un traguardo storico.