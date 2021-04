Floro Flores: "Italiano e Dionisi sono i migliori. Osimhen? Piano con i giudizi"

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Bisogna essere cauti nei giudizi. Mertens per me è straordinario, finché sta bene lui per me è un giocatore indispensabile per il Napoli. Victor comunque può fare altrettanto bene. I giudizi a Napoli sono sempre molto estremi, si passa da una situazione in cui il ragazzo viene massacrato a un’altra in cui lo si esalta. Osimhen sta bene fisicamente ed è giusto che giochi, però anche Mertens non va messo in un angolo.

Devo dire che non rimpiango proprio nulla della mia carriera, ma se tornassi indietro sicuramente ad Udine non ci andrei a giocare. Io ci vivo lì, ma purtroppo potevo fare molto di più.

Allenatori? Per me i migliori del momento sono Italiano, che rappresenta il più forte, Zanetti e Dionisi dell'Empoli. Gli allenatori non devono fare copia e incolla, non devono somigliare a nessuno".