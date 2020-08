Floro Flores polemico: "Callejon unico, perchè non gli hanno rinnovato il contratto?"

A Radio Marte nella trasmissione ' Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Floro Flores, ex giocatore del Napoli: "Il Barcellona è in difficoltà, ma sarebbe un danno perdere Insigne. Solo Gattuso sa come sostituirlo ove mai non dovesse farcela, ma se manca la qualità di Insigne probabilmente il tecnico opterà per la quantità anche perché immagino che sarà una gara sulla falsariga di quella dell’andata. Callejon è unico. E’ quasi completo perché sa fare entrambe le fasi e non so quali saranno le scelte del Napoli, ma di certo un nuovo Callejon non lo troverà. Gli avrei fatto finire la carriera a Napoli perché ha dimostrato attaccamento alla maglia e amore per la città e non so perché non gli è stato rinnovato il contratto, questi sono i misteri di De Laurentiis. Callejon merita rispetto e merita anche una riconferma anche perché è un calciatore unico e non ha mai detto una parola fuori posto. Immobile è un ottimo ragazzo, merita ciò che sta raccogliendo. Mi piace come gioca, i movimenti che fa ed è diventato un attaccante completo. Fossi stato nel Napoli avrei puntato su Immobile”.