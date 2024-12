Floro Flores: "Raspadori vada via per ritrovarsi. Kvara-Neres? Vi dico la mia"

Durante la trasmissione Bordocampo – Primo Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Antonio Floro Flores, ex calciatore di Napoli e Genoa, che ha espresso le sue opinioni su vari temi legati al calcio.

Su Buongiorno: “Il problema non è tanto perdere un giocatore normale, ma perdere Buongiorno, che oggi è uno dei migliori in Europa. Credo che in pochi possano sostituirlo. Per me, questa è l’occasione giusta per testare Rafa Marin. Altrimenti, non avrebbe senso farlo rimanere a gennaio.”

Su Rafa Marin: “Ha giocato solo in Coppa Italia e non è facile inserirsi in campionato. Ragionando da calciatore, penso sia complicato colmare la mancanza di Buongiorno. Però questo ragazzo ha bisogno di fiducia. Ragionando da allenatore, credo che questa sia l’occasione giusta per metterlo in campo.”

Su Kvaratskhelia e Neres: “Onestamente, Neres ha disputato una partita straordinaria. Si è fatto trovare pronto alla prima occasione, e un giocatore deve saper sfruttare le sue chance. Con il ritorno di Kvara, puoi anche pensare di giocare in modo più offensivo, tenendoli entrambi in campo. Questo è un grande vantaggio per l’allenatore.”

Su Raspadori: “Per me, il giocatore dovrebbe andare via. Si sta rovinando a Napoli. È forte, gioca in Nazionale, ma restando a Napoli ha perso le sue certezze e oggi non si riconosce più. Andrebbe bene per lui cambiare squadra e trovare continuità altrove. Quest’anno ha avuto poche occasioni ed è stato impiegato poco. Credo si senta anche un po’ escluso dal gruppo.”