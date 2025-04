Floro Flores ricorda: "Ad Arezzo Conte mi cambiò la vita con questa frase"

Antonio Floro Flores, allenatore dell’Under 17 del Benevento, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha fatto la storia, mi ha lasciato molto, nel modo di approcciare alle partite di vedere gli allenamenti, mi ha trasmesso i valori principali del calcio. Ad Arezzo eravamo in Serie B, mi fece capire che non bastava solamente il talento, Conte mi disse “il calcio non ti aspetta”, nel girone d’andata feci molto male e poi mi ha cambiato.

Mi ha insegnato che se non vai a duecento all’ora non si va da nessuna parte. Servirebbero più giocatori napoletani nel Napoli per far capire cosa significa indossare la maglia azzurra. I giovani sono importanti, i ragazzi devono avere l’opportunità che ho avuto io, crescere nel settore giovanile”.