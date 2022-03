Floro Flores: "Scamacca mi piace tanto e prenderei un altro giocatore dal Sassuolo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Udinese, Antonio Floro Flores

Berardi, Scamacca e Raspadori: chi prenderesti al Napoli? "Tutti e tre. Scamacca mi piace tanto, così come Berardi. Raspadori è giovane e sta crescendo meno. Così come Traoré, che è fortissimo. Il Sassuolo è una società interessante e che programma bene. Tante società forti dovrebbero prendere esempio da loro, per esempio la Juventus".