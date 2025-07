Floro Flores sicuro: "Milinkovic non farà panchina, gli hanno proposto di più"

vedi letture

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel nel corso di 'Speciale Dimaro'. Tra i vari temi, l'ex azzurro ha parlato anche della questione portieri tra Meret e Milinkovic-Savic, di seguito le sue dichiarazioni: "Onestamente io non andrei via da Torino a 28 anni nel pieno della maturità, per andare al Napoli a fare il secondo portiere, ammenoché non ti diano 5 milioni di euro all’anno e ti metti in panchina. Non credo sia questa la scelta per venire qua, credo gli sia stato proposto qualcosa in più: Milinkovic-Savic aveva mercato e non lo voleva solo il Napoli. Insieme a Meret hai due portieri di livello”.

