Floro Flores: "Spalletti mi ha già fatto dimenticare il calcio stupendo di Sarri"

Antonio Floro Flores, allenatore, ex azzurro, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il mio problema più grande a Napoli era che vivevo una situazione societaria molto complessa. La società del Napoli fa tanto oggi e protegge i suoi giocatori, a me non accadde così, c’erano tante cose da pensare. Io fui mandato alla Sampdoria perchè con quei soldi pagavano gli stipendi, figuriamoci. Raspadori? E’ un giocatore duttile, può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, ma le cose migliori le fa vedere da punta centrale. E’ un calciatore intelligente, fa inserire i centrocampisti, gli manca solo il colpo di testa ed ha tanti margini di crescita. Simeone e Raspadori insieme? Chiunque giochi sembrano fortissimi quelli del Napoli, faranno bene anche stasera. Se Spalletti butta la maglia in aria chi la prende fa il suo dovere. Bisogna complimentarsi con De Laurentiis e Giuntoli perchè hanno preso calciatori più forti di quelli che c’erano. Grazie a questo Napoli ho dimenticato Sarri che fece un calcio stupendo, ma il calcio di Spalletti è ancora più piacevole”.