Foggia: "Io futuro ds del Napoli? Non so dove arriverò, ma sto benissimo a Benevento"

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato a Sportitalia anche del suo futuro: "Io a Napoli da dirigente? Sono giovane, ho smesso presto da calciatore per poter iniziare questa nuova avventura perché avevo dentro di me questa passione. Dove arriverò non lo so, ma al Benevento sto benissimo e farò di tutto per costruire qualcosa di importante. Benevento è una realtà diversa da tante altre".