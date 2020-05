Follie dalla Spagna per Fabian? Non per Bruno Longhi: "Ecco cosa mi ha detto un top ds di Liga"

Bruno Longhi, volto storico di Mediaset, ha parlato di mercato e del futuro del calcio italiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Talvolta ponderare i tempi che riguardano la ripartenza è giusto. Non esiste un esatto comportamento quando siamo al cospetto di una pandemia che non si vedeva da 100 anni a questa parte. In Germania ci stanno provando, ma se dovessero esserci diversi casi in Bundesliga saremmo punto e a capo. Playoff? Ci sono varie ipotesi".

FABIAN - "In Spagna c'è una situazione particolare. Il Governo ha concesso alle società la cassa integrazione (ERTE, ndr), ma ha imposto loro di non acquistare assolutamente durante il prossimo mercato. L'acquisto può essere fatto a fronte di una cessione di pari valore. Questa cosa mi è stata detta dal direttore sportivo di uno dei tre top club".