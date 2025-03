Folorusho: "Vincere un trofeo a Firenze sarebbe unico"

"Ora sto bene. Mi sono ripreso da un infortunio fastidioso, con tempistiche particolari, ma ora sono felice perché posso aiutare la squadra". Così il centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, ai canali ufficiali viola: "A Firenze mi sono sentito subito a mio agio. È stato molto facile integrarmi. Giocare subito mi ha aiutato molto, lo ammetto. Con la Juventus è stato bellissimo. Un sogno? Giocare un Mondiale e vincere qualcosa in Europa e uno scudetto. Insomma, alzare un trofeo. La Champions? Sarebbe importante, ma alzare un trofeo a Firenze sarebbe unico".

