Fonseca a RomaTv: "Dopo il rigore sofferta la pressione del Napoli. Ottimo atteggiamento della squadra"

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto a Roma TV. Queste le sue parole dopo la vittoria sul Napoli: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un gol e sbagliato un rigore, dopodiché abbiamo smesso di pressare e perso di aggressività, subendo la reazione del Napoli. Nell'intervallo, abbiamo iniziato a pressare più alto e abbiamo controllato il secondo tempo.

Molti giocatori si sono adattati in ruoli diversi, come Mancini o Santon? Vero, molto importante. La cosa più importante è l'atteggiamento della squadra, sono tutti disponibili a lottare per la squadra. Non ha fatto gol ma ha lavorato tanto, Pastore ha fatto una gran partita difensivamente.

Mancini nel primo tempo si posizionava molto tra i centrali mentre nella ripresa ha aggresito in pressing? Dopo il rigore sbagliato abbiamo smesso di pressare alto e loro hanno attaccato sulla nostra destra. Era importante che Mancini giocasse vicino ai difensori in quel momento perché c'erano molti calciatori del Napoli che stavano attaccando la profondità. Nella ripresa non c'era questa necessità, abbiamo pressato meglio la prima costruzione del Napoli.

Che prospettive ha la squadra? Devo essere equilibrato. Non abbiamo vinto ancora nulla, bisogna pensare solo alla prossima partita".