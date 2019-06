Fonseca-Roma, Stepanenko sicuro: "Farà di tutto per competere con Napoli, Juve e le altre"

Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Dopo tre stagioni e sette titoli (tre campionati, tre Coppa e una Supercoppa d'Ucraina) alla guida dello Shakhtar Donetsk, il giovane tecnico portoghese si prepara a una nuova, difficile, stimolante avventura: rilanciare i giallorossi in Italia e in Europa dopo un'annata a dir poco travagliata. Per conoscere meglio Fonseca, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva uno dei suoi fedelissimi con gli arancioneri: il mediano Taras Stepanenko: ""È un'ottima scelta per entrambi. Sono convinto che Paulo cambierà lo stile di gioco dei giallorossi, farà di tutto per portarli a competere con le varie Juventus, Inter, Milan e Napoli. Lotterà per gli obiettivi più prestigiosi".