Fontana esalta Lobotka: "Come Iniesta e Xavi nell'anno dello scudetto"

"L'arrivo di Mc Tominay ha restuito vigore al centrocampo del Napoli, è un atleta formidabile che consente al Napoli una certa duttilità tattica, lui può fare la mezzala e anche il giocatore che si inserisce in zona gol". Lo ha detto l'ex centrocampista azzurro Gaetano Fontana intervenuto a Radio Marte. Fontana si è soffermato anche sull'altro scozzese di Conte: "Gilmour? Penalizzato perché ha un mostro sacro come Lobotka davanti, è un elemento importante che può giocare con lui qualora Conte lo ritenesse, o magari per forzare una partita con un palleggiatore in più.

Ha qualità e gioventù, è in una fase di apprendistato con un professore come Lobotka, e se lo ha detto Fabregas c'è da credergli. Nell'anno dello scudetto ho paragonato lo slovacco ai vari Iniesta, Xavi, ma ciò che mi impressiona di più non è l'aspetto tecnico, quanto piuttosto la fase di non possesso. Lobo ha intelligenza tattica, senso di posizione".