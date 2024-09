Fontana: "Ho letto di un'idea tattica di Conte che mi piace tantissimo"

Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi è difficile partire da quella che è l’estetica del calcio per arrivare al risultato. Oggi c’è un desiderio impellente, da parte del Napoli, di rientrare nella prossima Champions League e c’è bisogno di formare un’anima ed un gruppo. Che poi questo gruppo possa proporre un calcio piacevole è possibile perchè la squadra è forte qualitativamente. Però se partiamo dalla scorsa stagione diciamo che oggi la priorità è ritrovare l’autostima e quel desiderio di vittoria.

Gilmour e Lobotka insieme? Mi piace tantissimo questa ipotesi, sono giocatori che nonostante la loro poca fisicità, ma hanno capacità di palleggio. E’ un esperimento che Conte deve fare, deve avere più strategie per ottenere il risultato. Quando la gara dev’essere ripresa è necessario che in campo ci siano giocatori tecnici che diano del tu alla palla. Neres? Sposta gli equilibri, quando lo metti nella sua zona di comfort è devastante perchè non dà punti di riferimento. E’ mancino, ma può giocare su tutte e due le fasce e questo lo fa diventare imprevedibile. Ha avuto un impatto straordinario con la piazza napoletana, quando entra è decisivo. In quella zona di campo ci sono due calciatori straordinari perchè anche Politano sta facendo cose egregie e viene preferito a Neres perchè è molto più duttile per quella che è la richiesta di Conte dal punto di vista della fase di non possesso. Neres deve migliorare in questo, ma se devi spaccare la partita è perfetto perchè ha qualità immense”.