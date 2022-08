Fontana impressionato da Kim: "Forte in costruzione, ha gamba e grande padronanza tattica"

Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo tempo con l'Espanyol non mi è dispiaciuto, la squadra ha avuto un palleggio continuo, un ritmo alto e soprattutto ricercava la giocata provata in ritiro. Se il Napoli non ha fatto gol è per la bravura del portiere avversario e perché ci sono stati dei problemi di finalizzazione. Ma oggi manca ancora la condizione, credo che sia riconducibile a questo. Kim? Sono rimasto piacevolmente colpito. Ho visto due cose che mi sono piaciute molto: si assume responsabilità in fase di costruzione, con carattere e personalità, inoltre difensivamente non me l'aspettavo con questa gamba e con questa padronanza tattica".